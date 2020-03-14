«الأمن العام» يجدد التأكيد على منع إقامة الاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات

سعيد العجل (صدى):

جدد الأمن العام التنويه على المواطنين والمقيمين بشأن تعليق إقامة الاحتفالات في صالات الأفراح والاستراحات وقاعات المناسبات والفنادق بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ويأتي القرار وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ أمس الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.