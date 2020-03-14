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«الأمن العام» يجدد التأكيد على منع إقامة الاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات

Time منذ ساعتين
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«الأمن العام» يجدد التأكيد على منع إقامة الاحتفالات في صالات الأفراح وقاعات المناسبات

سعيد العجل (صدى):
جدد الأمن العام التنويه على المواطنين والمقيمين بشأن تعليق إقامة الاحتفالات في صالات الأفراح والاستراحات وقاعات المناسبات والفنادق بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ويأتي القرار وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ أمس الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
هذا باين علية من النايحة المستاجرة ... حكومتنا بجميع قطاعاتها ماقصرت مع القريب والبعيد ...واسلوب الصياح الكاذب مايمشي عندنا
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
واضح*** وصريح***
جَلَّ مَن لا يُخطئ:- .- --------------- - قالَ إِمامُ العربيةِ الكَسائي رَحِمَهُ الله : صَلّيتُ بهارونَ الرشيد، فأَعْجَبَتني قِراءَتي، فَغَلِطتُ في آيةٍ ما أخطأَ فيها صَبيٌ قَط، أردتُ أنْ أقولَ: "لعلَّهم يَرجِعون" فقلت: "لعلَّهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ هارون أنْ يقولَ لي: أخطأت، ولكنّهُ لما سَلَّمتُ قال لي: يا كسائي! أيُّ لُغَةٍ هذه؟ قُلتْ يا أميرَ المؤمنين! قَدْ يَعثُرُ الجَواد، فقال: أما هذا فنعم. عَلّقَ الحافظُ الذهبي في سِيَرِ النُبلاء (٣٧٦/١٤) على الحكاية قائِلاً : "مَنْ وَعى عَقلُهُ هذا الكلام عَلِمَ أنَّ العالِمَ مَهما عَلا كَعبُهُ، وبَرَّزَ في العِلم، إلا أنّه لايَسلَمُ مِن أخطاءَ وزَلات، لا تَقدَحُ في عِلمِه، ولا تَحطُّ مِن قَدرِه، ولا تُنقِصُ مَنزِلَتَه . ومَن حَمَلَ أخطاءَ أهلِ العِلم والفَضلِ على هذا السبيل حُمِدَت طَريقَتُه ، وشُكِرَ مَسلَكُه، ووُفّقَ للصواب "..
**""'سهم'""**
حكومتنا ماقصرت الله يحفظها ويحفظ بلدنا ومواطنينا من كل مكروه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂

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