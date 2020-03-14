برشلونة يحسم تجديد عقد تير شتيغن بعد تلقيه عروض مغرية

وكالات (صدى):

حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد الحارس الألماني مارك آندريه تير شتيغن، في ظل العروض الأوروبية المغرية التي قد يتلقاها، خاصة من نادي تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت مصادر أن مفاوضات برشلونة مدير أعمال تير شتيغن حققت تقدما ملموسا، في ظل الأجواء الإيجابية بين الطرفين، ورغبة الحارس الألماني في البقاء رفقة البارسا.

وأضافت أن العقد الجديد يتضمن زيادة كبيرة في الراتب السنوي الذي يحصل عليه تير شتيغن رفقة برشلونة، ليكون ضمن أعلى فئة رواتب للاعبين في صفوف البلوغرانا، وسيكون العائد الاقتصادي للحارس الألماني أكبر حال تجديده لمدة 4 مواسم، مقارنة بالتجديد لمدة 5 مواسم“.

وكان شتيغن مع برشلونة الموسم الحالي في 34 مباراة، ليصل إلى 224 مباراة مع النادي الكتالوني، تلقى فيها 206 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك 94 مباراة.