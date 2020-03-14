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إلزام القادمين من 23 دولة بالخضوع للحجر المنزل لمدة 14 يوماً

Time منذ ساعة
Views 1802
إلزام القادمين من 23 دولة بالخضوع للحجر المنزل لمدة 14 يوماً

الرياض (صدى):
طالبت وزارة الصحة القادمين للمملكة من 23 دولة، بتنفيذ حجر منزلي لمدة 14 يوم، لتجنب عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وشددت الوزارة على كل من وصل إلى المملكة أن يلتزم الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ الدخول، حيث سيتم منح إجازة طبية لمدة 14 يوما لكل شخص، ابتداء من تاريخ الدخول.

وتضمن تنويه وزارة الصحة القادمين من كلٍ من: الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتركيا، وسنغافورة، ومصر، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإيران، منذ تاريخ 28 فبراير 2020 وما بعده.

إضافة إلى القادمين من فرنسا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وسويسرا، وألمانيا، منذ تاريخ 8 مارس وما بعده، والقادمين من: المملكة المتحدة، والنمسا، والدنمارك، وأمريكا، وهولندا، والنرويج، والسويد، منذ تاريخ 11 مارس وما بعده.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
خلاص ما به سلام.....؟ اذا شفت واحد قله عممت مساءً يا اخ العرب.... واذا ما رد علاك...قله ويحوك يا ابا جهل
ابو عمار
بما انها تضحك يمكن تحشش او تستعمل مروانه
ابو عمار
جعلها الله سقيا رحمه و بركه
ابو عمار
اوكي مستر شعيل
ابو عمار
الوساخه منتشره في المطاعم بدون استثناء

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