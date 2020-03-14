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تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

Time منذ 28 دقيقة
Views 1373
تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.

فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للاجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمنا برحمته الواسعة
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
faeiz
ناس ماتفهم يعني لازم الجهات الأمنية توقف الزفاف ياليت يتم التشديد في العقوبة لمن لايلتزم بالقرارات التي تهم الجميع
ابو عمار
معظم المطاعم عفنه والعماله اعفن من المأكولات في المطاعم .. على فكره المطاعم لا يرمون شي زاد عن يومهم بل يعيدون تسخينه وتقديمه لزبائن في اليوم التالي
faeiz
وهذا اللي فرحانين غير صحيح ومتى حضرتكم تتحركون وتعلقوا الدوامات وعلى القليل خلوها جزيئة لاحول ولاقوة إلا بالله

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