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الأسهم الأمريكية تشهد صعودًا كاسحًا بعد إعلان حالة طوارئ وطنية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1390
الأسهم الأمريكية تشهد صعودًا كاسحًا بعد إعلان حالة طوارئ وطنية

واشنطن (صدى):
صعدت الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة اليوم بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وإن لم يحل ذلك دون خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية.

وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من ستة بالمئة في المعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 بالمئة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض ، لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا ثمانية بالمئة على الأقل الأسبوع بأكمله.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة بما يعادل 9.36 بالمئة ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 230.38 نقطة أو 9.29 بالمئة مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 673.07 نقطة أو 9.35 بالمئة إلى 7874.88 نقطة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمنا برحمته الواسعة
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
faeiz
ناس ماتفهم يعني لازم الجهات الأمنية توقف الزفاف ياليت يتم التشديد في العقوبة لمن لايلتزم بالقرارات التي تهم الجميع
ابو عمار
معظم المطاعم عفنه والعماله اعفن من المأكولات في المطاعم .. على فكره المطاعم لا يرمون شي زاد عن يومهم بل يعيدون تسخينه وتقديمه لزبائن في اليوم التالي
faeiz
وهذا اللي فرحانين غير صحيح ومتى حضرتكم تتحركون وتعلقوا الدوامات وعلى القليل خلوها جزيئة لاحول ولاقوة إلا بالله

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