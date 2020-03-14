استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية 17 بتبوك

ماجد محمد (صدى):

تتواصل في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية ( ١٧ ) والتي تشتمل على أربع عشرة لعبة رياضية مختلفة سواء جماعية أو فردية ، بمشاركة كافة القواعد الجوية اضافة إلى كلية الملك فيصل الجوية وجاءت نتائج البطولات التي أقيمت على النحو التالي

حيث توجت قاعدة الملك فهد بالمركز الأول في بطولتي الكاراتيه وكرة اليد ، فيما حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز على المركز الأول في السباحة ، وفي بطولة تنس الطاولة حققت قاعدة الملك سلمان المركز الأول ، وفي رفع الأثقال ولعبة الجودو حصدت قاعدة الملك عبدالله الميدالية الذهبية .

و تهدف البطولة إلى ترسيخ أهمية الرياضة لدى منسوبي القوات الجوية أولاً وإلى تأهيل وتحفيز العسكريين الرياضيين في القواعد الجوية للمشاركة في البطولات العسكرية التي تقام على مستوى القوات المسلحة أو لتمثيل منتخبات القوات المسلحة في المنافسات الدولية .