استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية 17 بتبوك

حيث توجت قاعدة الملك فهد بالمركز الأول في بطولتي الكاراتيه وكرة اليد ، فيما حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز على المركز الأول في السباحة ، وفي بطولة تنس الطاولة حققت قاعدة الملك سلمان المركز الأول ، وفي رفع الأثقال ولعبة الجودو حصدت قاعدة الملك عبدالله الميدالية الذهبية .
و تهدف البطولة إلى ترسيخ أهمية الرياضة لدى منسوبي القوات الجوية أولاً وإلى تأهيل وتحفيز العسكريين الرياضيين في القواعد الجوية للمشاركة في البطولات العسكرية التي تقام على مستوى القوات المسلحة أو لتمثيل منتخبات القوات المسلحة في المنافسات الدولية .