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استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية 17 بتبوك

Time منذ ساعة
Views 1370
استمرار فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية 17 بتبوك

ماجد محمد (صدى):
تتواصل في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي فعاليات بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية ( ١٧ ) والتي تشتمل على أربع عشرة لعبة رياضية مختلفة سواء جماعية أو فردية ، بمشاركة كافة القواعد الجوية اضافة إلى كلية الملك فيصل الجوية وجاءت نتائج البطولات التي أقيمت على النحو التالي

حيث توجت قاعدة الملك فهد بالمركز الأول في بطولتي الكاراتيه وكرة اليد ، فيما حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز على المركز الأول في السباحة ، وفي بطولة تنس الطاولة حققت قاعدة الملك سلمان المركز الأول ، وفي رفع الأثقال ولعبة الجودو حصدت قاعدة الملك عبدالله الميدالية الذهبية .

و تهدف البطولة إلى ترسيخ أهمية الرياضة لدى منسوبي القوات الجوية أولاً وإلى تأهيل وتحفيز العسكريين الرياضيين في القواعد الجوية للمشاركة في البطولات العسكرية التي تقام على مستوى القوات المسلحة أو لتمثيل منتخبات القوات المسلحة في المنافسات الدولية .

 

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمنا برحمته الواسعة
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
faeiz
ناس ماتفهم يعني لازم الجهات الأمنية توقف الزفاف ياليت يتم التشديد في العقوبة لمن لايلتزم بالقرارات التي تهم الجميع
ابو عمار
معظم المطاعم عفنه والعماله اعفن من المأكولات في المطاعم .. على فكره المطاعم لا يرمون شي زاد عن يومهم بل يعيدون تسخينه وتقديمه لزبائن في اليوم التالي
faeiz
وهذا اللي فرحانين غير صحيح ومتى حضرتكم تتحركون وتعلقوا الدوامات وعلى القليل خلوها جزيئة لاحول ولاقوة إلا بالله

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