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هنا الزاهد تغضب من أحد متابعيها

Time منذ 15 دقيقة
Views 1174
هنا الزاهد تغضب من أحد متابعيها

القاهرة (صدى):
هاجمت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، أحد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتقوم بالانفعال عليه بعدما اتهمها بـ"التصنع وتجاهل الفقراء الذين يواجهون سوء الأحوال الجوية".

وطلبت هنا الزاهد، عبر تويتر فتح أبواب العمارات لحماية الكلاب والقطط من الأمطار في مصر؛ حيث قالت: " افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب والقطط يستخبوا فيها "؛ مضيفة: " ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع. ربنا يكرمكوا ".

وعلق أحد المتابعين، قائلا: " وبالنسبة ياهانم للناس الغلابة اللي مالية البلد وبتفرش كراتين وتنام تحت البلكونات ملفتوش نظرك ؟؟؟ بطلوا تصنع بقى "؛ لتنفعل عليه هنا الزاهد: " وبالنسبة إن حضرتك أحول ومشوفتش التويتة اللي بعديها ".

وفي السياق نفسه، طالبت الفنانة هنا الزاهد أصدقاءها ومتابعيها بعدم طلب الأكل بخدمة التوصيل إلى المنازل؛ حيث سيعاني القائمون على التوصيل في ظل الظروف المناخية الصعبة.

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أحدث التعليقات

تركي
لايجوا إلا بعد ماينتهي الوباء
تركي
لايجوا إلا بعد ماينتهي الوباء
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويكفيناالشر🤲
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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