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الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي على مواقعه في غرب الضالع

Time منذ ساعة
Views 1410
الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي على مواقعه في غرب الضالع

فهمي محمد (صدى):
لقي عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، مساء أمس الخميس، التسلل باتجاه مواقع في محيط تبة “عثمان”، ومنطقة “باب غلق” في جبهة الجب بمديرية قعطبة.

وأفشلت قوات الجيش محاولة التسلل لعناصر المليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها، وفقا لما ذكره موقع، سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش اليمني، تعزيزات المليشيا في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وقال الموقع إن المليشيا تكبدت خلال اليومين الماضية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء محاولاتها الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبهتي الفاخر، وصبيرة في المحافظة ذاتها.

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أحدث التعليقات

تركي
لايجوا إلا بعد ماينتهي الوباء
تركي
لايجوا إلا بعد ماينتهي الوباء
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله المستعان ويكفيناالشر🤲
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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