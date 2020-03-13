الموعد المحدد لمراجعة المحكمة بعد طلب حصر الورثة

الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، أمس الخميس، عن المدة المحددة لمراجعة وزيارة المحكمة بعد التقدم بطلب حصر الورثة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه مغرد سؤالًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر؛ حيث قال: " الأخوة الأعزاء قدمت عبر الموقع لطلب حصر الورثة، واستفساري ما هو الموعد المحدد لمراجعة المحكمة؟ وإذا كان الجواب في أي يوم.. أيضاً لمدة كم يوم ساري هذا الطلب لزيارة المحكمة؟ أخيراً لحضور الشاهدين ماهو المقصود بجملة ( من غير الأبوة أو البنوة أو الزوجية )؟ وشكرا " .

وأجاب حساب التواصل العدلي: " ‏‎‎يتم الحضور للمحكمة برقم الطلب خلال عشرة أيام، ويشترط أن لا يكون الشاهد والمزكي أباً أو ابناً أو زوجاً لأحد الورثة، ونسعد بتواصلك " .