بالصور.. " التجارة " تسحب جل " Shield " المعقم لليدين من الأسواق

الرياض (صدى):

سحبت وزارة التجارة جل معقم اليدين " Shield " من الأسواق لاحتوائه على نسبة عالية من مادة " ميثانول " .

وقامت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بكافة مناطق المملكة بسحب المنتج، كما حذرت من استخدامه، داعية الجميع للتواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات: 1900

وكانت " صدى " نشرت تحذير من الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم " Shield " من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأبانت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

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