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بالصور.. " التجارة " تسحب جل " Shield " المعقم لليدين من الأسواق

Time منذ ساعتين
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بالصور.. " التجارة " تسحب جل " Shield " المعقم لليدين من الأسواق

الرياض (صدى):
سحبت وزارة التجارة جل معقم اليدين " Shield " من الأسواق لاحتوائه على نسبة عالية من مادة " ميثانول " .

وقامت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بكافة مناطق المملكة بسحب المنتج، كما حذرت من استخدامه، داعية الجميع للتواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات: 1900

وكانت " صدى " نشرت تحذير من الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم " Shield " من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأبانت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

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" الغذاء والدواء " تحذر من جل " Shield " المعقم لليدين

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الوقايه خير من العلاج ..
ابو محمد
هههههههههههههههه .. .. اتوقع سخرية منها لا اكثر .. وممكن يكون ..
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أبوسطام
الحذر واجب
نجاة محمد
كلام فاضي لما نشوف احلام تلبسها و تتصور بيها ساعدتها ممكن نصدق اما الان فهي كمامة بس

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