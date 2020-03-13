حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

وكالات (صدى):

تناقلت بعض المواقع اليوم، توقعات باشتباه في إصابة اللاعب محمد صلاح النجم الدولي المصري لفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

ونفت مصادر مقربة من «صلاح» هذا الخبر مؤكدة أنه يتواصل مع أهله باستمرار ولا شيء يستحق القلق،كما أنه سيزور مصر قريبا.

وعلق ‏‏رامي عباس، وكيل محمد صلاح، على التقارير التي أعلنت إصابة اللاعب بفيروس كورونا، قائلا: «كم هو مخجل نشر شيء حساس للغاية بدون أي معرفة أو مصدر، يستهدفون فقط الترافيك، إنه أمر مقزز ومرعب في الوقت ذاته».

وأرجعت وسائل الإعلام التي نشرت الخبر مصدرها إلى بيان نادي بورنموث، الذي أعلن من خلاله الاشتباه في إصابة 5 من أعضاء النادي بالفيروس، من بينهم حارس المرمى، الذي واجه ليفربول السبت 7 مارس الماضي.

ومن جانبه، صرح مات ماكان مدير إدارة الإعلام في نادي ليفربول بأنهم لم يُخضعوا إي لاعب لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعدما أصيب أحد لاعبي بورنموث بالفيروس مؤخرًا.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق اليوم، الجمعة، عن تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل، على خلفية ظهور عدد من الحالات في الدوري الإنجليزي.