بالفيديو.. مدير " كورونا الرياض " : الأكياس والأسطح الملوثة بالرذاذ تنقل الفيروس للأطعمة

الرياض (صدى):

قالت الدكتورة سارة الفرج مدير مركز كورونا في الرياض إن أي شيء يلمسه مصاب الكورونا يمكن أن يكون سببا في نقل العدوى.

وأضافت الفرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا " : " يمكن أن ينتقل لك من الأكياس والأسطح الملوثة بالرذاذ والتي قد تتعرض لها الأطعمة في المطاعم " .

واتخذت السلطات في المملكة عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا القاتل، منها تعليق الحج والعمرة والرحلات الجوية من وإلي المملكة وتعليق الدراسة وحظر إقامة الحفلات الأفراح للحفاظ علي حياة المواطنين.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها كورونا، التواصل فوراً مع مركز " اتصال الصحة 937 " ، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.