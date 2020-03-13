تحذير من هطول أمطار على الجموم

الجموم (صدى):

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الجموم.

ودعا المتواجدين في المحافظة إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية