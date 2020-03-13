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تحذير من هطول أمطار على الجموم

Time منذ 31 دقيقة
Views 1244
تحذير من هطول أمطار على الجموم

الجموم (صدى):
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الجموم.

ودعا المتواجدين في المحافظة إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت”
ابو محمد
روحي وام القبعة الحلوه ، غير آسفة عليكي .. .. تقول مِدِّي ممد الدخان بيوم عجاج ...
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
ابو محمد
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. .. جزاك الله خير يااخ الريان ، على هذه المشاركة الطيبه ، من الآيات الكريمه والأحاديث الشريف ... .. بيض الله وجهك .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه .. .. ربنا يعوض على صاحبه ..

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