القيادة المركزية الأمريكية: إيران تعلمت الدرس بعد مقتل قاسم سليماني

طهران (صدى):

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الهجمات الأمريكية في العراق "رسالة إلى إيران"، محذرة إيران من تهديد قواتنا أو حلفائنا.

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن لن نسمح لكتائب حزب الله العراقي باستهدافنا"، متابعًا: "لدينا اتصال وثيق بالسلطات والاستخبارات العراقية وأن الإجراءات الأمريكية في العراق دفاعية الطابع".

وأردف: "لن ننتظر الهجوم علينا للرد، نتشاور مع شركائنا العراقيين حول مصدر الضربات، والمواقع التي استهدفت في العراق تعود لإرهابيين".

وأكد أن "حزب الله العراقي شن 12 هجوما في الأشهر الماضية"، مشيرًا إلى أن الميليشيات في العراق تبحث عن آلية عمل لها بعد مقتل قاسم سليماني.

وأضاف أن "إيران تعلمت بعض الدروس بمقتل سليماني"، مشيرًا إلى أن السلطات العراقية تدرك فوائد وأهمية وجود القوات الأميركية، و أن "صواريخ باتريوت ستكون جاهزة في العراق خلال أيام".