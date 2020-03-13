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القيادة المركزية الأمريكية: إيران تعلمت الدرس بعد مقتل قاسم سليماني

Time منذ 37 دقيقة
Views 1303
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تعلمت الدرس بعد مقتل قاسم سليماني

طهران (صدى):
أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الهجمات الأمريكية في العراق "رسالة إلى إيران"، محذرة إيران من تهديد قواتنا أو حلفائنا.

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن لن نسمح لكتائب حزب الله العراقي باستهدافنا"، متابعًا: "لدينا اتصال وثيق بالسلطات والاستخبارات العراقية وأن الإجراءات الأمريكية في العراق دفاعية الطابع".

وأردف: "لن ننتظر الهجوم علينا للرد، نتشاور مع شركائنا العراقيين حول مصدر الضربات، والمواقع التي استهدفت في العراق تعود لإرهابيين".

وأكد أن "حزب الله العراقي شن 12 هجوما في الأشهر الماضية"، مشيرًا إلى أن الميليشيات في العراق تبحث عن آلية عمل لها بعد مقتل قاسم سليماني.

وأضاف أن "إيران تعلمت بعض الدروس بمقتل سليماني"، مشيرًا إلى أن السلطات العراقية تدرك فوائد وأهمية وجود القوات الأميركية، و أن "صواريخ باتريوت ستكون جاهزة في العراق خلال أيام".

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت”
ابو محمد
روحي وام القبعة الحلوه ، غير آسفة عليكي .. .. تقول مِدِّي ممد الدخان بيوم عجاج ...
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
ابو محمد
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. .. جزاك الله خير يااخ الريان ، على هذه المشاركة الطيبه ، من الآيات الكريمه والأحاديث الشريف ... .. بيض الله وجهك .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه .. .. ربنا يعوض على صاحبه ..

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