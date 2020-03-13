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السفارة في النمسا للمواطنين: آخر رحلة إلى الوطن ستكون الأحد

Time منذ 42 دقيقة
Views 1202
السفارة في النمسا للمواطنين: آخر رحلة إلى الوطن ستكون الأحد

فيينا (صدى):
دعت سفارة المملكة في النمسا المواطنين المتواجدين في جمهورية النمسا وجمهوريتي سلوفاكيا وسوليفينا سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة خلال فترة السماح ، علماً بأن آخر رحلة ستغادر مدينة فيينا ستكون في يوم الأحد الموافق ١٥ مارس الجاري، وذلك حرصاً من السفارةً على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد .

وأكدت السفارة على جميع المواطنين المتواجدين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية (فنار) mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.

كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية :

- هاتف السفارة : 004313672531.

- شؤون السعوديين : 00436765029292 - 00436766686697.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت”
ابو محمد
روحي وام القبعة الحلوه ، غير آسفة عليكي .. .. تقول مِدِّي ممد الدخان بيوم عجاج ...
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
ابو محمد
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. .. جزاك الله خير يااخ الريان ، على هذه المشاركة الطيبه ، من الآيات الكريمه والأحاديث الشريف ... .. بيض الله وجهك .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه .. .. ربنا يعوض على صاحبه ..

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