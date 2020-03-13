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الهيئة العامة للإحصاء: تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 حتى إشعار آخر

Time منذ ساعة
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الهيئة العامة للإحصاء: تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 حتى إشعار آخر

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم، عن تعليق " مرحلة العد الفعلي " لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق " مرحلة العد الفعلي " في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس " كورونا " الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت جميع المراحل التي تسبق " مرحلة العد الفعلي " وصولاً لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 11 /7/ 1441هـ.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت”
ابو محمد
روحي وام القبعة الحلوه ، غير آسفة عليكي .. .. تقول مِدِّي ممد الدخان بيوم عجاج ...
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
ابو محمد
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. .. جزاك الله خير يااخ الريان ، على هذه المشاركة الطيبه ، من الآيات الكريمه والأحاديث الشريف ... .. بيض الله وجهك .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه .. .. ربنا يعوض على صاحبه ..

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