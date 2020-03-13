calendar

تعيين عمر المهنا مستشارًا للجنة الحكام تكرارًا لسيناريو العام الماضي

Time منذ ساعة
Views 1894
Comment 2
تعيين عمر المهنا مستشارًا للجنة الحكام تكرارًا لسيناريو العام الماضي

ماجد محمد (صدى):
أثارت أنباء تعيين رئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا مستشارًا فنيًا للجنة الحكام الحالية، الغضب والجدول بين الوسط الرياضي، لعدة اعتبارات.

وأوضح الرياضيون، أنه في حال كانت تلك الأنباء صحيحة فإنها ستأتي في نفس الوقت الذي تم اعتماد تعيين خليل جلال رئيس للجنة الحكام وإنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ العام الماضي.

وأشار نقاد، إلى نفس السيناريو يتكرر هذا العام وفي نفس التوقيت مع آخر مراحل حسم الدوري، متسائلين عن السبب في جلب المهنا وتعيينه في هذا المنصب.

يذكر أن بطولة دوري المحترفين 2019 كانت من نصيب نادي النصر، بعدما تعثر الهلال في الجولات الأخيرة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين 2020، برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت”
ابو محمد
روحي وام القبعة الحلوه ، غير آسفة عليكي .. .. تقول مِدِّي ممد الدخان بيوم عجاج ...
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
ابو محمد
اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. .. جزاك الله خير يااخ الريان ، على هذه المشاركة الطيبه ، من الآيات الكريمه والأحاديث الشريف ... .. بيض الله وجهك .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه .. .. ربنا يعوض على صاحبه ..

أخر الأخبار

القيادة تُعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي
القيادة تُعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي
Time منذ دقيقة Views 1051
ميغان ميركل تنهار باكية في وداع القصر الملكي
ميغان ميركل تنهار باكية في وداع القصر الملكي
Time منذ 7 دقائق Views 65
خبير أرصاد: الليلة ماطرة على بعض المناطق
خبير أرصاد: الليلة ماطرة على بعض المناطق
Time منذ 9 دقائق Views 1151
اندلاع حريق هائل في مطعم بجدة
اندلاع حريق هائل في مطعم بجدة
Time منذ 10 دقائق Views 1257
كورونا يمنع حفلات الزفاف في أبوظبي 
كورونا يمنع حفلات الزفاف في أبوظبي 
Time منذ 18 دقيقة Views 89
بالصور.. رونالدو يستمتع في الحجر الصحي
بالصور.. رونالدو يستمتع في الحجر الصحي
Time منذ 21 دقيقة Views 1304
بالفيديو.. لحظة قصف مقاتلات التحالف للحوثيين في مأرب
بالفيديو.. لحظة قصف مقاتلات التحالف للحوثيين في مأرب
Time منذ 23 دقيقة Views 1312
تحذير من هطول أمطار على الجموم
تحذير من هطول أمطار على الجموم
Time منذ 30 دقيقة Views 1236
أنباء عن إعفاء مدير ملعب الجوهرة
أنباء عن إعفاء مدير ملعب الجوهرة
Time منذ 32 دقيقة Views 1873
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تعلمت الدرس بعد مقتل قاسم سليماني
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تعلمت الدرس بعد مقتل قاسم سليماني
Time منذ 36 دقيقة Views 1297