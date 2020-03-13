تعيين عمر المهنا مستشارًا للجنة الحكام تكرارًا لسيناريو العام الماضي

ماجد محمد (صدى):

أثارت أنباء تعيين رئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا مستشارًا فنيًا للجنة الحكام الحالية، الغضب والجدول بين الوسط الرياضي، لعدة اعتبارات.

وأوضح الرياضيون، أنه في حال كانت تلك الأنباء صحيحة فإنها ستأتي في نفس الوقت الذي تم اعتماد تعيين خليل جلال رئيس للجنة الحكام وإنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرغ العام الماضي.

وأشار نقاد، إلى نفس السيناريو يتكرر هذا العام وفي نفس التوقيت مع آخر مراحل حسم الدوري، متسائلين عن السبب في جلب المهنا وتعيينه في هذا المنصب.

يذكر أن بطولة دوري المحترفين 2019 كانت من نصيب نادي النصر، بعدما تعثر الهلال في الجولات الأخيرة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين 2020، برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.