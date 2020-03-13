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علي الخنيزي: حلمت أن حاضن نسيم حبتور اتصل بنا

Time منذ 27 دقيقة
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علي الخنيزي: حلمت أن حاضن نسيم حبتور اتصل بنا

الدمام (صدى):
أوضح المواطن علي الخنيزي، أنه رأى منامًا بأن حاضن نسيم حبتور ظهر وتواصل معنا عبر برنامج "ياهلا"، ويريد التوبة.

وقال علي الخنيزي: " لقد استيقظت صباح هذا اليوم وكاني حلمت بأن حاضن نسيم اتصل بنا في برنامج ياهلا الذي سوف يستضيفنا يوم الأحد عبر الهاتف المعطي على الشاشة ونحن نشرح الترغيب والترهيب ويقول لي أنا حاضن نسيم وأريد أن أتوب الى الله واتخلص من هذا الذنب وأريد منكم مساعدتي إن شاء الله يتحول هذا إلى حقيقة " .

يذكر أن المواطن موسى الخنيزي كان قد أطلق مباردة بالتعاون مع والد نسيم حبتور، يكشف فيها عن مكافأة مالية تتعدى المليون ريال للدال على معلومات بشأن نسيم.

وكذلك أعلن محامي نوري حبتور، بأنه سيتخذ عدة إتجاهات للبحث عن نسيم، عبر إعادة فتح التحقيق في القضية، وطلب إدخالهم على خط قضية خاطفة الدمام.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا ويرزقهم من واسع فضله
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
براحتج😊😂
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا وارحمنا واحفظنا من كل مكروه ولا تؤاخذنا يارب بما يفعل السفهاء منا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا وارحمنا واحفظنا من كل مكروه ولا تؤاخذنا يارب بما يفعل السفهاء منا

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