انتر ميلان يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة في صفقة «مارتينيز»

وكالات (صدى):

استسلم فريق انتر ميلان أخيرا ورفع الراية البيضاء أمام إصرار برشلونة الإسباني على التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وسيكون ذلك نهاية الموسم الجاري.

ويحظى مارتينيز باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية كبيرة، بعد تألقه اللافت مع النيراتزوري خلال الموسم الحالي، إلا أن برشلونة الذي يبحث عن مهاجم جديد للفريق خلفا للأوروغواياني لويس سواريز هو الأقرب للفوز بخدمات مارتينيز.

وذكرت مصادر، أن النادي الكبير المقصود في صفقة مارتينيز هو برشلونة، بالرغم من أن الأمر لم يعد رسميا حتى الآن، إلا أن مسؤولي النادي الإيطالي لديهم قناعة الآن بأن مارتينيز سيرحل قبل يوم 15 يوليو المقبل إلى أحد الأندية الكبرى.

وأوضحت المصادر، أن إدارة انتر ميلان تبحث عن بديل لمارتينيز، بالفعل وأن هناك 3 لاعبين على رادار الفريق، في مقدمتهم الدولي الغابوني بيير أيمريك أوباميانغ مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباريات الليغا الإسبانية لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا ليمنح فريق برشلونة الإسباني ومهاجمه الأورغولياني لويس سواريز، بارقة أمل حال استكمال مباريات المسابقة.