أمطار خفيفة على المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .