هطول أمطار على مدينة عرعر

عرعر (صدى):

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ارتوت على إثرها الأرض، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.