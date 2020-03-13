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هطول أمطار على مدينة عرعر
منذ 35 دقيقة
1343
عرعر (صدى):
هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ارتوت على إثرها الأرض، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
QLQ
... اللهم احفظ وطننا الغالي من كل شر
شيخين١
اول مرة تحصل في ام المصايب زوجة تنتقم لخيانت الزوج العادة نقرى كل يوم يقول زوجه وعشيقها ينتقمان اويخونان اوقتل اوحرق اوخيانة على سريرالزوج وغيرها واجد عدواغلط مدي مصرام الدنيا لازم يحصل فيها كدا والا متكنش ام امال ايه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
مشكورين ياصدى على تنزيل الإعلان أسفل الصفحه وياليت تكون التعليقات بعد الخبر مباشره
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليهم
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