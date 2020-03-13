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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1337
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية (تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة) المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عيسي القرشي
ليست في محلها.. لاكن تعتبر بمثابة هدية نابعة من قلوب 💞 طيبة تحب تفعل الخير للبشر هذا دليل علي كرم وطيبة الشعب السعودي الذي هو مثابة اطيب واكرم شعب علي وجه الكرة الارضية دائما الشعب السعودي يحتل المركز الاول علي جميع دول العالم في فعل الخير ومواقفة في هذا الشأن لاتعد ولاتحصي اللهم ادم علينا نعمتك واحفطها من الزوال واحعلنا دائما محبين للخير ❣
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
ابو طلال
الله يقويهم
alglaa
اي حالتها النفسيه ماتحمل وحالات اللي اختطغت ابنائهم الا هذي مجرمه ويجب أن تقتل حتى تكون عبره لمن يعتبر

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