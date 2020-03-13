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بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم عدم صلاة الجمعة بسبب الوباء

Time منذ ساعة
Views 2637
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم عدم صلاة الجمعة بسبب الوباء

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد الشثري، أمس الخميس، حكم عدم صلاة الجمعة بسبب انتشار الوباء، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص الذي يعيش في فرنسا بعدما قررت كثير من المساجد هناك بعدم صلاة الجمعة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته مع برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة: " أداء الصلوات جماعة مكمل من مكملات ضرورة حفظ الدين، ولكن إذا أدى إلى تفويت أصل ضرورة من الضرورات الخمس الكلية فحينئذٍ يحافظ على الأصل الضروري " .

وأضاف " الشثري " : " ويقدم على المحافظة على المكمل؛ فتلك المدينة التي انتشر فيها هذا الوباء يقال فيها بمثل هذا الحكم، وإذا لم يكن الأمر كذلك وكان الإجراء احترازي فحينئذٍ ينبغي تعميم صلاة الجمعة وأن يتفرق الناس بحيث يكون كل عدد من المصلين في جهة من الجهات؛ حتى لا يكون هناك مناطق موبوءة تنطلق من المساجد وهذا هو ما أشير عليه " .

 

 

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أحدث التعليقات

عيسي القرشي
ليست في محلها.. لاكن تعتبر بمثابة هدية نابعة من قلوب 💞 طيبة تحب تفعل الخير للبشر هذا دليل علي كرم وطيبة الشعب السعودي الذي هو مثابة اطيب واكرم شعب علي وجه الكرة الارضية دائما الشعب السعودي يحتل المركز الاول علي جميع دول العالم في فعل الخير ومواقفة في هذا الشأن لاتعد ولاتحصي اللهم ادم علينا نعمتك واحفطها من الزوال واحعلنا دائما محبين للخير ❣
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
ابو طلال
الله يقويهم
alglaa
اي حالتها النفسيه ماتحمل وحالات اللي اختطغت ابنائهم الا هذي مجرمه ويجب أن تقتل حتى تكون عبره لمن يعتبر

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