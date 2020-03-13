بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم عدم صلاة الجمعة بسبب الوباء

علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد الشثري، أمس الخميس، حكم عدم صلاة الجمعة بسبب انتشار الوباء، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص الذي يعيش في فرنسا بعدما قررت كثير من المساجد هناك بعدم صلاة الجمعة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته مع برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة: " أداء الصلوات جماعة مكمل من مكملات ضرورة حفظ الدين، ولكن إذا أدى إلى تفويت أصل ضرورة من الضرورات الخمس الكلية فحينئذٍ يحافظ على الأصل الضروري " .

وأضاف " الشثري " : " ويقدم على المحافظة على المكمل؛ فتلك المدينة التي انتشر فيها هذا الوباء يقال فيها بمثل هذا الحكم، وإذا لم يكن الأمر كذلك وكان الإجراء احترازي فحينئذٍ ينبغي تعميم صلاة الجمعة وأن يتفرق الناس بحيث يكون كل عدد من المصلين في جهة من الجهات؛ حتى لا يكون هناك مناطق موبوءة تنطلق من المساجد وهذا هو ما أشير عليه " .