شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية "SIEMENS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مبيعات (للسعوديين/ الرياض)، مدير التطبيقات (الرياض)، مهندس أول- الصيانة (الرياض)، رئيس الحلول والخدمات الإقليمية (الرياض)، مهندس اتصالات- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض)، خبير تركيبات أول- مشروع المترو (الرياض).

وأضافت أنها تحتاج إلى أخصائي دعم (للسعوديين/ الدمام)، ومهندس مبيعات (للسعوديين/ الدمام)، ومهندس الخدمة (الخبر)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا