calendar

شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

Time منذ ساعتين
Views 1604
شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية "SIEMENS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مبيعات (للسعوديين/ الرياض)، مدير التطبيقات (الرياض)، مهندس أول- الصيانة (الرياض)، رئيس الحلول والخدمات الإقليمية (الرياض)، مهندس اتصالات- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض)، خبير تركيبات أول- مشروع المترو (الرياض).

وأضافت أنها تحتاج إلى أخصائي دعم (للسعوديين/ الدمام)، ومهندس مبيعات (للسعوديين/ الدمام)، ومهندس الخدمة (الخبر)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عيسي القرشي
ليست في محلها.. لاكن تعتبر بمثابة هدية نابعة من قلوب 💞 طيبة تحب تفعل الخير للبشر هذا دليل علي كرم وطيبة الشعب السعودي الذي هو مثابة اطيب واكرم شعب علي وجه الكرة الارضية دائما الشعب السعودي يحتل المركز الاول علي جميع دول العالم في فعل الخير ومواقفة في هذا الشأن لاتعد ولاتحصي اللهم ادم علينا نعمتك واحفطها من الزوال واحعلنا دائما محبين للخير ❣
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
ابو طلال
الله يقويهم
alglaa
اي حالتها النفسيه ماتحمل وحالات اللي اختطغت ابنائهم الا هذي مجرمه ويجب أن تقتل حتى تكون عبره لمن يعتبر

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 38 دقيقة Views 1334
بالصور.. «المسند» : لا يزال المنخفض الجوي العنيف يضرب مصر وسيؤثر على المملكة
بالصور.. «المسند» : لا يزال المنخفض الجوي العنيف يضرب مصر وسيؤثر على المملكة
Time منذ ساعة Views 2132
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم عدم صلاة الجمعة بسبب الوباء
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم عدم صلاة الجمعة بسبب الوباء
Time منذ ساعة Views 2633
بالفيديو.. موقف إنساني من أحمد حلمي مع عامل أثناء الأمطار
بالفيديو.. موقف إنساني من أحمد حلمي مع عامل أثناء الأمطار
Time منذ ساعة Views 1434
تشيلسي يعلن إصابة هودسون أودوي بـ «كورونا»
تشيلسي يعلن إصابة هودسون أودوي بـ «كورونا»
Time منذ ساعتين Views 1635
إغلاق محطة ميناء بالتيمور للسفن السياحية بأمريكا
إغلاق محطة ميناء بالتيمور للسفن السياحية بأمريكا
Time منذ ساعتين Views 1499
شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ ساعتين Views 1604
أمطار على منطقة تبوك
أمطار على منطقة تبوك
Time منذ ساعتين Views 1716
‏مؤشر سوق هونج كونج يهبط 7% في مطلع تداولات اليوم
‏مؤشر سوق هونج كونج يهبط 7% في مطلع تداولات اليوم
Time منذ ساعتين Views 1500
بالفيديو.. نقل عروسين بـ «ونش» بسبب الأمطار
بالفيديو.. نقل عروسين بـ «ونش» بسبب الأمطار
Time منذ 3 ساعات Views 905