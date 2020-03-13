مدني المدينة المنورة يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة

الرياض (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٧/١٧ ٢٠٢٠/٣/١٢ إلى يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٨ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الذي يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة ومن المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد بن مبارك الجهني لوكالة الأنباء السعودية أن المديرية تهيب بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية والغير ثابته عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور ودخول الأودية ومواقع تجمعات المياه وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة .

وأكد الجهني أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات راجين السلامة للجميع .