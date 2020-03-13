قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في محافظة بابل

بغداد (صدى):

وقع قصف جوي عنيف، اليوم الجمعة، على مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل؛ فيما هناك تحليق طيران كثيف فوق بابل وانفجارات عنيفة.

‏واستهدف القصف، 5 مواقع لحزب الله العراقي في محافظة بابل؛ فيما هناك خسائر كبيرة لحزب الله العراقي؛ بينما أكد ‏مسؤولون أميركيون: " نقوم حاليا بشن ضربات على مواقع لميليشيات نفذت ضربات ضد التاجي في العراق " .

وفي السياق نفسه، قال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون "، إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات جوية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق، لافتة إلى أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات في العراق: " ردا على الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني وجرح 14 آخرين من قوات التحالف الدولي في قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد " .

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أن القصف استهدف مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسؤولة عن استهداف القاعدة؛ حيث نفذت ضربات ضد كتائب حزب الله (باسم اللواء 45 في قوات الحشد الشعبي) في مناطق عدة بالعراق، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خمسة مخازن أسلحة، وذلك بهدف خفض قدرات التنظيم على شن أي عمل عدائي مستقبلي ضد قوات التحالف الدولي؛ فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في ختام بيان الوزارة، إن بلاده لن تسمح بهجمات تستهدف شعبه وحلفاؤه.