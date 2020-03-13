calendar

قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في محافظة بابل

Time منذ 5 ساعات
Views 2765
Comment 3
قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في محافظة بابل

بغداد (صدى):
وقع قصف جوي عنيف، اليوم الجمعة، على مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل؛ فيما هناك تحليق طيران كثيف فوق بابل وانفجارات عنيفة.

‏واستهدف القصف، 5 مواقع لحزب الله العراقي في محافظة بابل؛ فيما هناك خسائر كبيرة لحزب الله العراقي؛ بينما أكد ‏مسؤولون أميركيون: " نقوم حاليا بشن ضربات على مواقع لميليشيات نفذت ضربات ضد التاجي في العراق " .

وفي السياق نفسه، قال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون "، إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات جوية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق، لافتة إلى أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات في العراق: " ردا على الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني وجرح 14 آخرين من قوات التحالف الدولي في قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد " .

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أن القصف استهدف مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسؤولة عن استهداف القاعدة؛ حيث نفذت ضربات ضد كتائب حزب الله (باسم اللواء 45 في قوات الحشد الشعبي) في مناطق عدة بالعراق، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خمسة مخازن أسلحة، وذلك بهدف خفض قدرات التنظيم على شن أي عمل عدائي مستقبلي ضد قوات التحالف الدولي؛ فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في ختام بيان الوزارة، إن بلاده لن تسمح بهجمات تستهدف شعبه وحلفاؤه.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عيسي القرشي
ليست في محلها.. لاكن تعتبر بمثابة هدية نابعة من قلوب 💞 طيبة تحب تفعل الخير للبشر هذا دليل علي كرم وطيبة الشعب السعودي الذي هو مثابة اطيب واكرم شعب علي وجه الكرة الارضية دائما الشعب السعودي يحتل المركز الاول علي جميع دول العالم في فعل الخير ومواقفة في هذا الشأن لاتعد ولاتحصي اللهم ادم علينا نعمتك واحفطها من الزوال واحعلنا دائما محبين للخير ❣
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
زائر
يستاهل البزر ما جاه ترى كثير من الناس ما تعرف شي وصغار بالسن يتكلمون عن بطولات انديتهم ولا عمرهم شافوها مثل حقين العالمية المزيفه
ابو طلال
الله يقويهم
alglaa
اي حالتها النفسيه ماتحمل وحالات اللي اختطغت ابنائهم الا هذي مجرمه ويجب أن تقتل حتى تكون عبره لمن يعتبر

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 37 دقيقة Views 1334
بالصور.. «المسند» : لا يزال المنخفض الجوي العنيف يضرب مصر وسيؤثر على المملكة
بالصور.. «المسند» : لا يزال المنخفض الجوي العنيف يضرب مصر وسيؤثر على المملكة
Time منذ ساعة Views 2129
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم عدم صلاة الجمعة بسبب الوباء
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم عدم صلاة الجمعة بسبب الوباء
Time منذ ساعة Views 2629
بالفيديو.. موقف إنساني من أحمد حلمي مع عامل أثناء الأمطار
بالفيديو.. موقف إنساني من أحمد حلمي مع عامل أثناء الأمطار
Time منذ ساعة Views 1434
تشيلسي يعلن إصابة هودسون أودوي بـ «كورونا»
تشيلسي يعلن إصابة هودسون أودوي بـ «كورونا»
Time منذ ساعتين Views 1635
إغلاق محطة ميناء بالتيمور للسفن السياحية بأمريكا
إغلاق محطة ميناء بالتيمور للسفن السياحية بأمريكا
Time منذ ساعتين Views 1495
شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة سيمينس تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ ساعتين Views 1598
أمطار على منطقة تبوك
أمطار على منطقة تبوك
Time منذ ساعتين Views 1714
‏مؤشر سوق هونج كونج يهبط 7% في مطلع تداولات اليوم
‏مؤشر سوق هونج كونج يهبط 7% في مطلع تداولات اليوم
Time منذ ساعتين Views 1497
بالفيديو.. نقل عروسين بـ «ونش» بسبب الأمطار
بالفيديو.. نقل عروسين بـ «ونش» بسبب الأمطار
Time منذ 3 ساعات Views 905