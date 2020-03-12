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«الدفاع المدني» يحذر من تقلبات جوية في الرياض

Time منذ 36 دقيقة
Views 1403
«الدفاع المدني» يحذر من تقلبات جوية في الرياض

الرياض (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة بتعرّض العاصمة الرياض والأفلاج و الحريق و الخرج و الدرعية و الدلم و الدوادمي و الرين والزلفي و السليل و الغاط و القويعية والمجمعة و المزاحمية و ثادق و حريملاء و حوطة بني تميم و رماح و شقراء و ضرما و عفيف و مرات و وادي الدواسر إلى رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية ، ابتداء من الساعة الـ 9 صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة 9 مساء .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مهيبًا بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك ومتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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أحدث التعليقات

يونس محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الكلام في غايت الدقة لان في ناس مادية ولاتبحث عن الاستقرار
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
العزاء بيكون بداخل البيوت
اميره
والدولة رعاها الله تعطي مصروف شهري للطفل من دار الايتام لمساعده العائلة والأسرة في كفالة الطفل ورعايته بمعني ان الدولة ترعي الاطفال المكفولة لدى الأسر .
اميره
والدولة رعاها الله تعطي مصروف شهري للطفل من دار الايتام لمساعده العائلة والأسرة في كفالة الطفل ورعايته بمعني ان الدولة ترعي الاطفال المكفولة لدى الأسر .
اميره
كان اخذت اطفال من دار الايتام وربتهم. بالطرق القانونية الدولة رعاها الله تسمح بأخذ الاسر اطفال من دار الايتام وكفالتهم بالطرق القانونية كل شي خطاء لة نهاية مريرة

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