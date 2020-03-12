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قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في محافظة بابل

Time منذ ساعة
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قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في محافظة بابل

بغداد (صدى):
وقع قصف جوي عنيف، اليوم الجمعة، على مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل؛ فيما هناك تحليق طيران كثيف فوق بابل وانفجارات عنيفة.

‏وذكرت وسائل إعلام، أن القصف استهدف 5 مواقع لحزب الله العراقي في محافظة بابل؛ فيما هناك خسائر كبيرة لحزب الله العراقي؛ بينما أكد ‏مسؤولون أميركيون: " نقوم حاليا بشن ضربات على مواقع لميليشيات نفذت ضربات ضد التاجي في العراق " .

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك بعد يوم تقريبًا من استهداف قاعدة تستضيف قوات للتحالف الدولي في منطقة التاجي بالعراق؛ حيث قُتل بالأمس ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12، في قصف صاروخي استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية وبريطانية في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

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أحدث التعليقات

يونس محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الكلام في غايت الدقة لان في ناس مادية ولاتبحث عن الاستقرار
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
العزاء بيكون بداخل البيوت
اميره
والدولة رعاها الله تعطي مصروف شهري للطفل من دار الايتام لمساعده العائلة والأسرة في كفالة الطفل ورعايته بمعني ان الدولة ترعي الاطفال المكفولة لدى الأسر .
اميره
والدولة رعاها الله تعطي مصروف شهري للطفل من دار الايتام لمساعده العائلة والأسرة في كفالة الطفل ورعايته بمعني ان الدولة ترعي الاطفال المكفولة لدى الأسر .
اميره
كان اخذت اطفال من دار الايتام وربتهم. بالطرق القانونية الدولة رعاها الله تسمح بأخذ الاسر اطفال من دار الايتام وكفالتهم بالطرق القانونية كل شي خطاء لة نهاية مريرة

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