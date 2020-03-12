قصف جوي عنيف يستهدف مقرات حزب الله العراقي في محافظة بابل

بغداد (صدى):

وقع قصف جوي عنيف، اليوم الجمعة، على مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل؛ فيما هناك تحليق طيران كثيف فوق بابل وانفجارات عنيفة.

‏وذكرت وسائل إعلام، أن القصف استهدف 5 مواقع لحزب الله العراقي في محافظة بابل؛ فيما هناك خسائر كبيرة لحزب الله العراقي؛ بينما أكد ‏مسؤولون أميركيون: " نقوم حاليا بشن ضربات على مواقع لميليشيات نفذت ضربات ضد التاجي في العراق " .

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك بعد يوم تقريبًا من استهداف قاعدة تستضيف قوات للتحالف الدولي في منطقة التاجي بالعراق؛ حيث قُتل بالأمس ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12، في قصف صاروخي استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية وبريطانية في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.