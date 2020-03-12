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النقد تقرر عزل العملات الواردة من خارج البلاد

Time منذ 48 دقيقة
Views 1459
النقد تقرر عزل العملات الواردة من خارج البلاد

الرياض (صدى):
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، موضحة أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات .

وأهابت المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وتؤكد المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحم أموات المسلمين ويشفي مرضاهم هذا أبتلاء من رب العالمين ولازم نصبر وندعو الله يزيل عنا الأمراض
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحم أموات المسلمين ويشفي مرضاهم هذا أبتلاء من رب العالمين ولازم نصبر وندعو الله يزيل عنا الأمراض
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاك خير يامحرومه هذا من طيبة قلبك يوم تتمنين الخير للناس كلهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني خلاص لعد أحد يموت🤔
زائر
الكل شاهد مرابط وحمدالله وهم يرفسون ويضربون ويتسلقون على لاعبي الرائد تحت أنظار حكم المباراة ..الحكم لديه تعليمات بعدم منح لاعبي النصر كروت . والحقيقة الوضع أصبح مخيف في لجنة الحكام .

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