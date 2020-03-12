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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

Time منذ ساعة
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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله .

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله .

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحم أموات المسلمين ويشفي مرضاهم هذا أبتلاء من رب العالمين ولازم نصبر وندعو الله يزيل عنا الأمراض
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحم أموات المسلمين ويشفي مرضاهم هذا أبتلاء من رب العالمين ولازم نصبر وندعو الله يزيل عنا الأمراض
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاك خير يامحرومه هذا من طيبة قلبك يوم تتمنين الخير للناس كلهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يعني خلاص لعد أحد يموت🤔
زائر
الكل شاهد مرابط وحمدالله وهم يرفسون ويضربون ويتسلقون على لاعبي الرائد تحت أنظار حكم المباراة ..الحكم لديه تعليمات بعدم منح لاعبي النصر كروت . والحقيقة الوضع أصبح مخيف في لجنة الحكام .

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