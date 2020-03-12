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تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات

Time منذ 47 دقيقة
Views 2430
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تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
موفقين خير ..
شرحبيل
احسن لأن السعوديه معطيتهم وجه المفروض ماتستقبل احد منهم ابدا
لا يهمونك انا مجنونك
تم قصف الجبهة بنجاح
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان طيب والدفن كيف يسون بالميت
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان طيب والدفن كيف يسون بالميت

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