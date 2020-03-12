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 تفاصيل محاولة انتحار " خاطفة الدمام " في السجن بعد اكتشاف " عقمها " 

Time منذ 25 دقيقة
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 تفاصيل محاولة انتحار " خاطفة الدمام " في السجن بعد اكتشاف " عقمها " 

الدمام (صدى):
تكشفت معلومات جديدة عن خاطفة الدمام " مريم " تفيد بأنها حاولت الإنتحار في السجن بالإمتناع عن تناول الطعام والدواء بعد اكتشاف أنها عقيمة.

ومن جهته، أكد الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني أن خاطفة الدمام " مريم " حاولت الإنتحار في السجن بالإضراب عن الطعام.

ولفت الحمراني إلي أنه تم توفير الرعاية الطبية والنفسية لها لعدولها عن الإضراب، مبينا أن خاطفة الدمام قامت مؤخرا بتناول الدواء فقط ولبسها لسماعة الأذن التي تستخدمها لضعف السمع.

وأثبتت نتيجة التحليل أن " مريم " لاتنجب وهي عقيم لكن هذا الأمر يحتاج للتأكيد هل هي عقيم منذ زواجها بعمر ال١٧ سنة أم لأنها في سن اليأس، مما يتطلب المزيد من الفحوصات سيتم القيام بها لاحقا.

وكانت خاطفة الدمام حرقت قلوب عدد كبير من المواطنين بلا حمة ولا شفقة بعد خطف أبنائهم منذ سنوات طويلة، حتي افتضح أمرها وأصبحت مدانة وتعاقب على جرائهما البشعة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب لا تنزع الرحمه من قلبي كانت جارتي تحط أطفالها عندي اذا عندها مراجعه او رايحه مكان ولا تقدر تاخذهم ويقعدون بالساعات والله يوم تجي واشوف الفرحه في عيونهم بشوفتها انا افرح لفرحهم فكيف بهذي مافكرت لو لحظه في دعوه من ام محروق قلبها على ضنها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليها وعلى كل فاسد الله يفقدها عقلها
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ياعدوة الإنسانية،والدين..

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