 تفاصيل محاولة انتحار " خاطفة الدمام " في السجن بعد اكتشاف " عقمها " 

الدمام (صدى):

تكشفت معلومات جديدة عن خاطفة الدمام " مريم " تفيد بأنها حاولت الإنتحار في السجن بالإمتناع عن تناول الطعام والدواء بعد اكتشاف أنها عقيمة.

ومن جهته، أكد الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني أن خاطفة الدمام " مريم " حاولت الإنتحار في السجن بالإضراب عن الطعام.

ولفت الحمراني إلي أنه تم توفير الرعاية الطبية والنفسية لها لعدولها عن الإضراب، مبينا أن خاطفة الدمام قامت مؤخرا بتناول الدواء فقط ولبسها لسماعة الأذن التي تستخدمها لضعف السمع.

وأثبتت نتيجة التحليل أن " مريم " لاتنجب وهي عقيم لكن هذا الأمر يحتاج للتأكيد هل هي عقيم منذ زواجها بعمر ال١٧ سنة أم لأنها في سن اليأس، مما يتطلب المزيد من الفحوصات سيتم القيام بها لاحقا.

وكانت خاطفة الدمام حرقت قلوب عدد كبير من المواطنين بلا حمة ولا شفقة بعد خطف أبنائهم منذ سنوات طويلة، حتي افتضح أمرها وأصبحت مدانة وتعاقب على جرائهما البشعة.