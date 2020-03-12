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نيجيريا تتحدث عن الأداء الجيد لـ«حمدالله»

Time منذ ساعة
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نيجيريا تتحدث عن الأداء الجيد لـ«حمدالله»

ماجد محمد (صدى):
نجح محترف نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، من تحقيق الفوز مع فريقه أمس، على الرائد بنتيجة 4 ـ 1 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتحدثت المواقع النيجيرية عن مستوى حمدالله، حيث جاء في «جول» العالمي في نسخته النيجيرية: «اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا استمر في مسيرته التهديفية الرائعة أمام رائد التحدي، حيث أحرز هدفين وصنع هدف آخر في اللقاء الذي اقيم على ملعب الملك فهد».

وذكر الموقع أنه: «بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة ، منح رائد الغامدي الرائد تقدمًا مفاجئًا، وبعد 11 دقيقة ، تعادل حمدالله بعد تسجيله من ارتداد الحارس عز الدين دوخة بعد أن أنقذ الجزائري ركلة جزاء.ساءت الأمور للزوار بعد أن وضع جوليانو الفريق المضيف في المقدمة بتصويبة بعيد المدى بعد تلقي تمريرة من حمدالله».

وأشار إلى أنه: «جاء دور نور الدين أمرابط لإيجاد الشباك قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بعد تمريرة رائعة من جويليانو.وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ، سجل المغربي ثاني أهدافه بعدما تلقى تمريرة جميلة من النيجيري أحمد موسى».

وأنهى الموقع تقريره بأن «النصر حاليا يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 45 نقطة من 22 جولة ست نقاط تحت الهلال المتصدر».

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب لا تنزع الرحمه من قلبي كانت جارتي تحط أطفالها عندي اذا عندها مراجعه او رايحه مكان ولا تقدر تاخذهم ويقعدون بالساعات والله يوم تجي واشوف الفرحه في عيونهم بشوفتها انا افرح لفرحهم فكيف بهذي مافكرت لو لحظه في دعوه من ام محروق قلبها على ضنها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليها وعلى كل فاسد الله يفقدها عقلها
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ياعدوة الإنسانية،والدين..

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