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بالصور.. إخماد حريق في غرفة منزل بالبطيح بسبب ماس كهربائي

Time منذ ساعة
Views 1441
بالصور.. إخماد حريق في غرفة منزل بالبطيح بسبب ماس كهربائي

الرياض (صدى):
نجحت قوات الدفاع المدني بالمملكة من إخماد حريق اندلع في غرفة منزل بقرية البطيح بسبب التماس كهربائي.

وأظهرت الصور حريق جدران الغرفة وأرضياتها، فيما أعلنت الدفاع المدني أن إخماد الحريق تم دون أي إصابات.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب لا تنزع الرحمه من قلبي كانت جارتي تحط أطفالها عندي اذا عندها مراجعه او رايحه مكان ولا تقدر تاخذهم ويقعدون بالساعات والله يوم تجي واشوف الفرحه في عيونهم بشوفتها انا افرح لفرحهم فكيف بهذي مافكرت لو لحظه في دعوه من ام محروق قلبها على ضنها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليها وعلى كل فاسد الله يفقدها عقلها
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ياعدوة الإنسانية،والدين..

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