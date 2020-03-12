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ترامب يعلن رضاه عن أسعار النفط بعد اتصاله بولي العهد محمد بن سلمان

Time منذ ساعة
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ترامب يعلن رضاه عن أسعار النفط بعد اتصاله بولي العهد محمد بن سلمان

وكالات (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع الراهن في سوق النفط، معبرا عن رضاه عن المستوى الحالي لأسعار النفط.

ورد ترامب على سؤل أحد الصحفيين بالبيت الأبيض، بأن: «سألته عما يحدث، فلديهم خلافات مع روسيا، وهذا ما دفع بأسعار النفط نحو الانخفاض»، قائلا: «بوسعي أن أقول لكم إن أسعار النفط الآن عند المستوى الذي كنت أحلم به لأن أسعار البنزين ستنخفض كثيرا، وانخفاض أسعار البنزين هو بمثابة تخفيض الضرائب، وهذا تخفيض كبير للضرائب بالنسبة للمستهلك، وهذا ما يعجبني كثيرا».

يذكر أن أسعار النفط انخفضت بنحو 30% منذ يوم الاثنين الماضي في أعقاب فشل مفاوضات دول «أوبك+» حول تقليص إنتاج النفط، حيث عارضت روسيا المقترح بتقليص الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل إضافيا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب لا تنزع الرحمه من قلبي كانت جارتي تحط أطفالها عندي اذا عندها مراجعه او رايحه مكان ولا تقدر تاخذهم ويقعدون بالساعات والله يوم تجي واشوف الفرحه في عيونهم بشوفتها انا افرح لفرحهم فكيف بهذي مافكرت لو لحظه في دعوه من ام محروق قلبها على ضنها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليها وعلى كل فاسد الله يفقدها عقلها
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ياعدوة الإنسانية،والدين..

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