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كورونا يتسبب في تهميش حزب الله 

Time منذ ساعة
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كورونا يتسبب في تهميش حزب الله 

طهران (صدى):
بات حزب الله الشيعي الذي تراجع نفوذه بشكل كبير مهدد بالتهميش جراء تفشي فيروس كورونا الذي يؤدي إلى تقليص المعونات المالية من إيران.

ويصعب على حزب الله الذي يسيطر على وزارة الصحة وجزء كبير من الخدمات الطبية في لبنان، التعامل مع انتشار كورونا؛ نتيجة مصاعبه المالية وتقلص مشاركته في الحكومة الجديدة.

ويشكل انتشار كورونا في لبنان فرصة أمام الحكومة للتعامل مع هذا المرض بعيدا عن نفوذ حزب الله وكسب التأييد الشعبي في الشارع اللبناني.

وتعد هذه الأزمة التي شملت وفاة مصابين اثنين حتى الآن، فرصة أمام الحكومة اللبنانية لدعم قاعدة الشرعية لها وتهميش حزب الله.

ويعاني القطاع الطبي في لبنان من نقص كبير في الموارد المالية والفنية، حيث أن لبنان لديه طاقات بشرية مؤهلة للتعامل مع وباء كورونا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب لا تنزع الرحمه من قلبي كانت جارتي تحط أطفالها عندي اذا عندها مراجعه او رايحه مكان ولا تقدر تاخذهم ويقعدون بالساعات والله يوم تجي واشوف الفرحه في عيونهم بشوفتها انا افرح لفرحهم فكيف بهذي مافكرت لو لحظه في دعوه من ام محروق قلبها على ضنها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليها وعلى كل فاسد الله يفقدها عقلها
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ياعدوة الإنسانية،والدين..

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