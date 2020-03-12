ولي عهد دبي يُعلن خفض رسوم البلدية إلى 50%

دبي (صدى):

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق.

وأضاف الشيخ حمدان، أنه تقرر إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية للعام 2020 وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.