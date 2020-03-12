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ولي عهد دبي يُعلن خفض رسوم البلدية إلى 50%

Time منذ ساعة
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ولي عهد دبي يُعلن خفض رسوم البلدية إلى 50%

دبي (صدى):
أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق.

وأضاف الشيخ حمدان، أنه تقرر إعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية للعام 2020 وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب لا تنزع الرحمه من قلبي كانت جارتي تحط أطفالها عندي اذا عندها مراجعه او رايحه مكان ولا تقدر تاخذهم ويقعدون بالساعات والله يوم تجي واشوف الفرحه في عيونهم بشوفتها انا افرح لفرحهم فكيف بهذي مافكرت لو لحظه في دعوه من ام محروق قلبها على ضنها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليها وعلى كل فاسد الله يفقدها عقلها
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ياعدوة الإنسانية،والدين..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
التحقيق الصارم مع طول النفس المحققين الله يعينهم هذي شيطان في جلد انسان الله يسلط عليها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يصح بدنك اخي ابو محمد

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