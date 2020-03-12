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أصالة كامل تثير الدهشة بتسريحتها
منذ ساعة
712
1
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أحدث التعليقات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب لا تنزع الرحمه من قلبي كانت جارتي تحط أطفالها عندي اذا عندها مراجعه او رايحه مكان ولا تقدر تاخذهم ويقعدون بالساعات والله يوم تجي واشوف الفرحه في عيونهم بشوفتها انا افرح لفرحهم فكيف بهذي مافكرت لو لحظه في دعوه من ام محروق قلبها على ضنها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسلط عليها وعلى كل فاسد الله يفقدها عقلها
واضح*** وصريح***
حسيبك الله ياعدوة الإنسانية،والدين..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
التحقيق الصارم مع طول النفس المحققين الله يعينهم هذي شيطان في جلد انسان الله يسلط عليها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يصح بدنك اخي ابو محمد
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