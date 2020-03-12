السفارة في البوسنة والهرسك تطالب المواطنين بالتواصل معها للعودة إلى الوطن

سراييفو (صدى):

أهابت سفارة المملكة في البوسنة والهرسك بجميع المواطنين الموجودين في كل من ( البوسنة والهرسك ، وجمهورية كرواتيا ، وجمهورية صربيا ) الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى المملكة سرعة التواصل مع السفارة في سراييفو وذلك لترتيب عودتهم إلى المملكة, تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصا على سلامة مواطنيها.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في فيدرالية البوسنة والهرسك لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد ( COVID-19 ).