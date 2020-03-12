calendar

السفارة في البوسنة والهرسك تطالب المواطنين بالتواصل معها للعودة إلى الوطن

Time منذ 14 دقيقة
Views 1180
السفارة في البوسنة والهرسك تطالب المواطنين بالتواصل معها للعودة إلى الوطن

سراييفو (صدى):
أهابت سفارة المملكة في البوسنة والهرسك بجميع المواطنين الموجودين في كل من ( البوسنة والهرسك ، وجمهورية كرواتيا ، وجمهورية صربيا ) الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى المملكة سرعة التواصل مع السفارة في سراييفو وذلك لترتيب عودتهم إلى المملكة, تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصا على سلامة مواطنيها.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في فيدرالية البوسنة والهرسك لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد ( COVID-19 ).

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
فليحان
الواجب من الهيئة هو نصح و تذكير المسلمين بالعودة عن المعاصي وأكل المال الحرام و مخالفة الأمر الشرعية ومنع الحفلات و المجاهرة بمعية الله في أرض الحرمين و العودة إلي المساجد و الدعاء و التضرع و التقرب الي الله حتي زوال الوباء عنا.
زاير
كلما فقد شخص أو تاه تقوم بعض المواقع بعمل ضجة و صجة للبحث عنه نيابة عن اجهزة الامن لقصور الثقه و ضعف المسؤولية .
M-512
العلم نور والجهل ظلام

أخر الأخبار

التجارة تغرم مؤسسة لتخزين لحوم وأسماك فاسدة
التجارة تغرم مؤسسة لتخزين لحوم وأسماك فاسدة
Time منذ دقيقتين Views 1044
ارتفاع عدد مصابي كورونا ل 19 حالة في سلطنة عمان
ارتفاع عدد مصابي كورونا ل 19 حالة في سلطنة عمان
Time منذ 3 دقائق Views 1071
شاهد.. ضحايا الأمطار الغزيرة في مصر "وفاة طفل وانهيار 5 منازل"
شاهد.. ضحايا الأمطار الغزيرة في مصر "وفاة طفل وانهيار 5 منازل"
Time منذ 4 دقائق Views 1121
"صحة مكة" تُعلق زيارة المرضى المنومين
"صحة مكة" تُعلق زيارة المرضى المنومين
Time منذ 8 دقائق Views 1140
مستشفى الملك فيصل: التسجيل الصوتي حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن كورونا
مستشفى الملك فيصل: التسجيل الصوتي حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن كورونا
Time منذ 11 دقيقة Views 1315
الخضيري ينفي تحديده فترة يومين لحضانة فيروس كورونا 
الخضيري ينفي تحديده فترة يومين لحضانة فيروس كورونا 
Time منذ 11 دقيقة Views 1233
بالفيديو.. ابنة إلهام الفضالة تجذب المتابعين بأناقتها
بالفيديو.. ابنة إلهام الفضالة تجذب المتابعين بأناقتها
Time منذ 14 دقيقة Views 1077
السفارة في البوسنة والهرسك تطالب المواطنين بالتواصل معها للعودة إلى الوطن
السفارة في البوسنة والهرسك تطالب المواطنين بالتواصل معها للعودة إلى الوطن
Time منذ 14 دقيقة Views 1180
حفر قبور جديدة في مدينة إيرانية لاستيعاب دفن ضحايا كورونا 
حفر قبور جديدة في مدينة إيرانية لاستيعاب دفن ضحايا كورونا 
Time منذ 21 دقيقة Views 1245
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته الاعتيادية استعدادا لمواجهة أبها
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته الاعتيادية استعدادا لمواجهة أبها
Time منذ 25 دقيقة Views 1264