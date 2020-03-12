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الشيخ عيسى بن راشد في ذمة الله

Time منذ 33 دقيقة
Views 2070
الشيخ عيسى بن راشد في ذمة الله

محمد السعران (صدى):
انتقل إلى ذمة الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - أحد رواد الرياضة البحرينية والخليجية والعربية، اليوم الخميس، عن عمر يناهز نحو 81 عامًا.

ويعد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - من مواليد ١٩٣٩، وولد بمدينة المحرق، وألتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في مصر، وتخرج منها عام ١٩٦٣، وعمل قاضيًا في محاكم البحرين من العام ١٩٦٣ وحتى العام ١٩٦٨، ثم انتقل في عام ١٩٦٨ الى الحرس الوطني انذاك للعمل كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام ١٩٧٦، ثم عين وكيلا لوزارة الاعلام منذ العام ١٩٧٦ وحتى العام ١٩٨٨.

وحصل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - على عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها، وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، ووسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، والوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، ووسام التميز الأوليمبي الذهبي.

وعُرف عن الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - أنه كان رائداً في كتابة القصائد الشعبية، بالإضافة إلى مساهماته الأدبية والشعرية والثقافية.

الجدير بالذكر أن الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله - تقلد منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام ١٩٨٨ بدرجة وزير، وكان رئيسًا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسًا فخريًا، وتولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام ١٩٧٣، وعُين رئيسًا للجنة الأوليمبية البحرينية، وكان عضوًا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأوليمبية البحرينية.

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أحدث التعليقات

511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
فليحان
الواجب من الهيئة هو نصح و تذكير المسلمين بالعودة عن المعاصي وأكل المال الحرام و مخالفة الأمر الشرعية ومنع الحفلات و المجاهرة بمعية الله في أرض الحرمين و العودة إلي المساجد و الدعاء و التضرع و التقرب الي الله حتي زوال الوباء عنا.
زاير
كلما فقد شخص أو تاه تقوم بعض المواقع بعمل ضجة و صجة للبحث عنه نيابة عن اجهزة الامن لقصور الثقه و ضعف المسؤولية .
M-512
العلم نور والجهل ظلام

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