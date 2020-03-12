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"سكني" يُسلم 8 آلاف أرض سكنية لمستفيديه خلال "فبراير" الماضي

Time منذ 43 دقيقة
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"سكني" يُسلم 8 آلاف أرض سكنية لمستفيديه خلال "فبراير" الماضي

الرياض (صدى):
واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم نحو 8801 قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في جميع مناطق المملكة، ويشترط البرنامج لمن تم تحديد أرض سكنية له استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 سنوات.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي، أن التسليم شمل 466 أرضاً في منطقة القصيم، و608 أراضي في منطقة الرياض، و123 أرضاً في منطقة الباحة، إضافة إلى 642 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و393 أرضاً في المنطقة الشرقية، و853 في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 66 أرضاً، و257 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 112 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و4677 في جازان، و28 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 45 أرضاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و531 أرضاً في منطقة نجران.

ولفت البرنامج النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني: https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

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أحدث التعليقات

511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
فليحان
الواجب من الهيئة هو نصح و تذكير المسلمين بالعودة عن المعاصي وأكل المال الحرام و مخالفة الأمر الشرعية ومنع الحفلات و المجاهرة بمعية الله في أرض الحرمين و العودة إلي المساجد و الدعاء و التضرع و التقرب الي الله حتي زوال الوباء عنا.
زاير
كلما فقد شخص أو تاه تقوم بعض المواقع بعمل ضجة و صجة للبحث عنه نيابة عن اجهزة الامن لقصور الثقه و ضعف المسؤولية .
M-512
العلم نور والجهل ظلام

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