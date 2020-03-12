تفاصيل مبادرة والد موسى الخنيزي تجاه والد نسيم حبتور بالوصول إلى ابنه (فيديو)

الرياض (صدى):

تبنى والد موسى الخنيزي مبادرة رائعة تجاه والد نسيم حبتور بالوصول إلى ابنه، بالاتفاق مع المحامي سعد بن شايع.

وقال الخنيزي خلال حواره في قناة الإخبارية: " الفكرة بدأت بعد رجع ابني إلي أحضاننا وعقب المعاناة التي عانها والد نسيم حبتور " .

وأضاف الخنيزي: " اتصلت بالمحامي ووالد نسيم واجتمعنا وقررنا في خطوة ترجع نسيم لأحضانهم من منطلق إنساني " .

وأوضح الخنيزي: " والد نسيم ابتهج وشكرنا وقال إنه لا ينسي هذا الشعور طول حياته " ، موجها رسالة للحاضنين لنسيم: " ودي يرجع الفرحة لوالد نسيم وأمه ويتوب لله وسوف ينكشف الأمر عاجلا أم أجلا كن شجاع بدلا من مجرم كي لا يكون مصيرك مثل الخاطفة وكي ترضي الله " .

ومن جانبه، وصف المحامي سعد بن شايع الفكرة بالرائعة، مضيفا: " اجتمعت مع والدي موسى الخنيزي ونسيم حبتور لتنقيح المحاور الخاصة و طرح الأمور للوصول لنسيم " .

وتابع: نوجه نداء إنساني للحاضنين لنسيم ثم والحديث عن الحق العام الذي قد يكون مؤرقا، للترغيب والتحفيز ثم التخويف لعقاب الله ثم وجهنا نداء لنسيم نفسه.