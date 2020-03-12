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تفاصيل مبادرة والد موسى الخنيزي تجاه والد نسيم حبتور بالوصول إلى ابنه (فيديو)

Time منذ ساعة
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تفاصيل مبادرة والد موسى الخنيزي تجاه والد نسيم حبتور بالوصول إلى ابنه (فيديو)

الرياض (صدى):
تبنى والد موسى الخنيزي مبادرة رائعة تجاه والد نسيم حبتور بالوصول إلى ابنه، بالاتفاق مع المحامي سعد بن شايع.

وقال الخنيزي خلال حواره في قناة الإخبارية: " الفكرة بدأت بعد رجع ابني إلي أحضاننا وعقب المعاناة التي عانها والد نسيم حبتور " .

وأضاف الخنيزي: " اتصلت بالمحامي ووالد نسيم واجتمعنا وقررنا في خطوة ترجع نسيم لأحضانهم من منطلق إنساني " .

وأوضح الخنيزي: " والد نسيم ابتهج وشكرنا وقال إنه لا ينسي هذا الشعور طول حياته " ، موجها رسالة للحاضنين لنسيم: " ودي يرجع الفرحة لوالد نسيم وأمه ويتوب لله وسوف ينكشف الأمر عاجلا أم أجلا كن شجاع بدلا من مجرم كي لا يكون مصيرك مثل الخاطفة وكي ترضي الله " .

ومن جانبه، وصف المحامي سعد بن شايع الفكرة بالرائعة، مضيفا: " اجتمعت مع والدي موسى الخنيزي ونسيم حبتور لتنقيح المحاور الخاصة و طرح الأمور للوصول لنسيم " .

وتابع:  نوجه نداء إنساني للحاضنين لنسيم ثم والحديث عن الحق العام الذي قد يكون مؤرقا،  للترغيب والتحفيز ثم التخويف لعقاب الله ثم وجهنا نداء لنسيم نفسه.

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أحدث التعليقات

511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
فليحان
الواجب من الهيئة هو نصح و تذكير المسلمين بالعودة عن المعاصي وأكل المال الحرام و مخالفة الأمر الشرعية ومنع الحفلات و المجاهرة بمعية الله في أرض الحرمين و العودة إلي المساجد و الدعاء و التضرع و التقرب الي الله حتي زوال الوباء عنا.
زاير
كلما فقد شخص أو تاه تقوم بعض المواقع بعمل ضجة و صجة للبحث عنه نيابة عن اجهزة الامن لقصور الثقه و ضعف المسؤولية .
M-512
العلم نور والجهل ظلام

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