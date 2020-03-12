مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

حائل (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها .

ووفقا لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة فمن المتوقع هطول أمطار رعدية من المتوسطة إلى الغزيرة يصحبها زخات من البرد مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة غداً وبعد الغد - بمشيئة الله -.