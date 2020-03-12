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مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

Time منذ ساعة
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مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

حائل (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها .

ووفقا لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة فمن المتوقع هطول أمطار رعدية من المتوسطة إلى الغزيرة يصحبها زخات من البرد مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة غداً وبعد الغد - بمشيئة الله -.

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أحدث التعليقات

511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
511
ولله للأسف الشديد..المواطن هو الخسران وليس هناك قانون يحميه..المفروض كل خادمه تهرب المكتب يتحمل كامل مصاريف استقدامها لأنه اتضح انه عصابات تدير شغله الاستقدام بحيث تأتي الخادمه وقد تم التنسيق معها ....والمواطن يأكل تراب اكرمكم الله..من واقع تجربه...
فليحان
الواجب من الهيئة هو نصح و تذكير المسلمين بالعودة عن المعاصي وأكل المال الحرام و مخالفة الأمر الشرعية ومنع الحفلات و المجاهرة بمعية الله في أرض الحرمين و العودة إلي المساجد و الدعاء و التضرع و التقرب الي الله حتي زوال الوباء عنا.
زاير
كلما فقد شخص أو تاه تقوم بعض المواقع بعمل ضجة و صجة للبحث عنه نيابة عن اجهزة الامن لقصور الثقه و ضعف المسؤولية .
M-512
العلم نور والجهل ظلام

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