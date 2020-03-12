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الصحة: بإمكان القادمين من 4 دول الحصول على إجازاتهم المرضية إلكترونيًا

Time منذ 10 دقائق
Views 1196
الصحة: بإمكان القادمين من 4 دول الحصول على إجازاتهم المرضية إلكترونيًا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، أنه بإمكان لجميع القادمين للمملكة من الدول التالية (إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر ، لبنان) بعد تاريخ 27 فبراير 2020 والذين يخضعون للعزل المنزلي الحصول على إجازاتهم المرضية المصدرة من وزارة الصحة إلكترونيا عبر تطبيق صحتي من هنـــــــــا .

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وتسجيل ٢٤ إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات هو ٤٥ حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
العيال وصلو اهلهم ، وانتهى قفلوا الموضوع ..
ابو محمد
الإحتراز والوقايه ، شي طيب ..

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