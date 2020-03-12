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مخطوفي الدمام يرفضون خضوعهم إلى التأهيل النفسي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1209
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مخطوفي الدمام يرفضون خضوعهم إلى التأهيل النفسي

الدمام (صدى):
تكشفت معلومات جديدة في قضية "مخطوفي الدمام"، وكيف كانت تعاملهم المتهمة "مريم " قبل إنكشاف أمرها.

وأوضحت الصحفية سحر أبو شاهين، أن المخطوفين الثلاثة أُخضعوا إلى الرقية الشرعية لكنهم غير متفهمين لحاجتهم إلى التأهيل النفسي.

وقالت سحر : " ربما سبب ذلك يرجع إلى طريقة تربيتهم التي جعلتهم لا يثقون في الغرباء، ولو بمشاركتهم بأبسط المعلومات كعدد إخوانهم مثلا، فما بالكم بجلوسهم مع من يدلون له بكل أسرارهم ومكنونات صدورهم " .

وأضافت: " موسى ونايف كانا هما المدللان لدى المتهمة والأكثر قربا منها وتفاهما معها، وربما هذا ما يفسر أنهما كانا الأكثر دفاعا عنها بعد ظهور الحقيقه، ولكن هذا سيتغير بالتأكيد بمرور الوقت واستبصارهما بحجم ما فعلت ".

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
العيال وصلو اهلهم ، وانتهى قفلوا الموضوع ..
ابو محمد
الإحتراز والوقايه ، شي طيب ..

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