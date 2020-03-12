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"السند" يوجه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيا لمنسوبي "الأمر بالمعروف"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1252
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"السند" يوجه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيا لمنسوبي "الأمر بالمعروف"

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.

ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
العيال وصلو اهلهم ، وانتهى قفلوا الموضوع ..
ابو محمد
الإحتراز والوقايه ، شي طيب ..

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