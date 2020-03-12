"السند" يوجه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيا لمنسوبي "الأمر بالمعروف"

الرياض (صدى):

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.

ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة.