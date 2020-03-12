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"الموارد البشرية" تُحدد 6 إجراءات على أصحاب العمل لمواجهة فيروس كورونا

Time منذ 24 دقيقة
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"الموارد البشرية" تُحدد 6 إجراءات على أصحاب العمل لمواجهة فيروس كورونا

الرياض (صدى):
وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدة نصائح وإرشادات عامة للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد في بيئة العمل.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتباع معايير وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتقديم التعليمات الإرشادية اللازمة للجهات الحكومية وأرباب العمل والعاملين والموظفين.

كما شددت على أهمية التقيد واتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية منه، وضرورة الإبلاغ عن الحالات المصابة من خلال الاتصال على مركز الاتصال بوزارة الصحة (937).

وأضافت أنه للحد من التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد في بيئة العمل، فيجب اتباع الآتي:

1. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس إلى حين انقضاء ١٤ يوما من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية.

2. التعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، والتأكد من توافر الكمامات للمصابين بسيلان الأنف أو السعال.

3. العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد حين يتطلب الأمر.

4. تشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية مبكرا عند ظهور أي أعراض للمرض، كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض نزلات البرد، وعلى صاحب العمل أو الجهة الحكومية حث الموظفين الذين يُشكّ بإصابتهم بالفيروس بالإفصاح عن ذلك وزيارة الطبيب للاطمئنان ولمنحهم إجازة صحية إذا تطلب ذلك.

5. توفير معقمات الأيدي في أماكن بارزة في مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع الحث على تجنب المصافحة باليد وتكثيف الوسائل التوعوية وعرض الملصقات التي تعزز الوقاية الصحية.

6. الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
العيال وصلو اهلهم ، وانتهى قفلوا الموضوع ..
ابو محمد
الإحتراز والوقايه ، شي طيب ..

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