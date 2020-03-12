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السفارة في إسبانيا تدعو المواطنين إلى العودة للمملكة اليوم وغدًا

Time منذ 36 دقيقة
Views 1187
السفارة في إسبانيا تدعو المواطنين إلى العودة للمملكة اليوم وغدًا

الرياض (صدى):
على خلفية ما نشرته " صدى " بشأن إضافة دولًا جديدة لقرار تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى مجموعة من الدول، فقد أصدرت سفارة المملكة في إسبانيا، بيانًا بشأن صدور قرار حكومة المملكة بتعليق السفر مؤقتا إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى وتعليق الرحلات الجوية معها وذلك تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره مع منح مهلة ٧٢ ساعة لعودة المواطنين والمقيمين للمملكة.

ودعت السفارة، مواطنيها الكرام المقيمين في إسبانيا بالاستفادة من المهلة الممنوحة بالعودة الى المملكة عبر الرحلات المتاحة لهذا اليوم الخميس ويوم غد الجمعة وذلك بالتواصل مع الخطوط السعودية في مدريد أو التواصل مع السفارة لتسهيل ترتيبات سفرهم وتأمل التواصل مع مكتب الخطوط السعودية على الهاتف :0034915475806 تحويلة رقم 1 أو التواصل مع قسم شؤون السعوديين على هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد: 0034672538005 هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة:0034690011111 .

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن حكومة المملكة قررت تعليق السفر إلى: دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، ودولة أريتريا، وجمهورية كينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
العيال وصلو اهلهم ، وانتهى قفلوا الموضوع ..
ابو محمد
الإحتراز والوقايه ، شي طيب ..
قندب
الله حسيبنا عليك وعليها كلكم دعاة فساد وضلال لكن حسبنا الله المنتقم الجبار

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