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الخضيري: غسل اليد بالماء والصابون أفضل من المعقمات للوقاية من كورونا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1202
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الخضيري: غسل اليد بالماء والصابون أفضل من المعقمات للوقاية من كورونا

الرياض (صدى):
نصح أستاذ وعالم أبحاث السرطانات الدكتَور فهد الخضيري، بعدم دخول الاجتماعات والزحام وترك المصافحة، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "الخضيري":" لا ينصح بالدخول في اجتماعات وزحام البشر، أترك المصافحة واإن صافحت قد ينتقل من يده الى يدك فأغسل يدك بالماء والصابون بعد مصافحة أي شخص ولاتقترب من المشتبه بمقدار متر فقد ينتقل رذاذ فمه أو أنفه إليك! لذا كن على بعد مترين من أي مشتبه بإصابته أو مصاب ولا تلامسه ولا تستنشق رذاذ فمه".

وأضاف: " وفي حال المصافحة قد ينتقل فيروس كورونا، وأن حدث أسرع بغسل يديك بالماء والصابون ولا تقترب من المشتبه بمقدار متر حتى لا ينتقل إليك الفيروس " .

وتابع:" غسل اليد بالماء والصابون أفضل لتعقيم اليد من استخدام المعقمات التي تحتوي على 60%كحول، بما يعني الخط الأول (First Line) لتعقيم اليد هو الماء والصابون " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
مقرود ..
ابو محمد
العيال وصلو اهلهم ، وانتهى قفلوا الموضوع ..
ابو محمد
الإحتراز والوقايه ، شي طيب ..
قندب
الله حسيبنا عليك وعليها كلكم دعاة فساد وضلال لكن حسبنا الله المنتقم الجبار

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