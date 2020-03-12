حليف «أردوغان» ينشق عنه ويؤسس حزب «العلاج» معارض

أنقرة (صدى):

وجه علي باباجان حليف "أردوغان " ضربة قاضية للرئيس التركي معلناً إنشقاقه عنه وتأسيس حزب معارض تحت مسمى " العلاج " في إشارة إلى التخلص من أمراض حزب العدالة والتنمية الإقتصادية والسياسية .

وقال " باباجان " أثناء إعلانه تأسيس الحزب من نفس موقع إطلاق حزب " أردوغان " قبل 19 عام : ديمقراطيتنا ضعيفة، ومجتمعنا لا يستطيع التنفس، ومستوى اقتصادنا وتعليمنا وأنظمتنا الصحية وصل إلى مراحل مقلقة. .

وأضاف كاشفاً حجم المعارضة في صفوف الأتراك : هذا الشعب شعر بالحزن الشديد في السنوات الأخيرة، لن نسمح لأمتنا بالحزن أكثر من ذلك، لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية، حان وقت الديمقراطية ووقت التقدم لتركيا، وهذا هو وقت العلاج، يسعدنا أن نعلن عن حزب الديمقراطية والتقدم الذي سيكون العلاج لبلدنا.

ومن المتوقع إلتفاف عدد كبير حول " باباجان " خاصةً وأنه يتمتع بسجل حافل إذ كان وزير للإقتصاد ووزير للخارجية قبل أن يصبح نائب رئيس وزراء مع دوره الرئيسي في الشؤون الإقتصادية بين عامي 2009 ، و2015 .